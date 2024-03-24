841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد
التاريخ
3/24/2024 2:58:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 841 طنا.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر البصل الناشف بين 22و38 قرشا والباذنجان الأسود العجمي بين 60و 100 والثوم بين 200 و325 والبطاطا بين 40و 65 والبندورة بين 10و 20 ، والجزر بين 35و 45 والخيار بين 35و 55 والزهرة بين 10و 17، والليمون بين 18و 30، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50و 75قرشا.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
24/03/2024 20:10:17
MENAFN24032024000117011021ID1108015657
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