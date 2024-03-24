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841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

3/24/2024 2:58:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 24 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 841 طنا.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر البصل الناشف بين 22و38 قرشا والباذنجان الأسود العجمي بين 60و 100 والثوم بين 200 و325 والبطاطا بين 40و 65 والبندورة بين 10و 20 ، والجزر بين 35و 45 والخيار بين 35و 55 والزهرة بين 10و 17، والليمون بين 18و 30، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50و 75قرشا.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
24/03/2024 20:10:17

MENAFN24032024000117011021ID1108015657

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