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كريشان يرعى أفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا

3/24/2024 2:58:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عين الباشا 24 آذار (بترا)- وجدي النعيمات- رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حفل الإفطار الذي نظمه رئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري لعمال الوطن العاملين في البلدية، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود و حوالي 280 عامل وطن.
وقال رئيس البلدية الفاعوري خلال الحفل الذي حضره عدد من الأعيان والنواب ورؤساء البلديات وشيوخ العشائر والوجهاء في محافظة البلقاء ولواء عين الباشا، وأعضاء مجلس بلدية عين الباشا الجديدة ،أن تكريم عمال الوطن بهذا الشكل هو خطوة حميدة دأبت البلدية على تنظيمها سنويا، مؤكدا أن عمال الوطن هم ركيزة أساسية في العمل البلدي.
--(بترا)
ون/أز/ ع ط
24/03/2024 19:53:23

MENAFN24032024000117011021ID1108015656

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