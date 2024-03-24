اعتصام أمام شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا لتواطؤها بالحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 24 آذار (بترا)- أعتصم العشرات خارج المقر الرئيسي لشركة تصنيع المعدات العسكرية الإسرائيلية Elbit في منطقة بريستول مساء أمس السبت، للاحتجاج على تواطؤ الشركة في الحرب الإسرائيلية الجارية حاليا في غزة.
وقال موقع "بريستول لايف"، أن المعتصمين حملوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بأعمال إسرائيل الوحشية، وألقوا خطابات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة واتهموا الشركة بالمساهمة في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، والتواطؤ بارتكاب جرائم حرب في غزة .
وأشار الموقع إلى أن شركة Elbit هي شركة تابعة لأكبر شركة مصنعة للأسلحة في إسرائيل، وتصنع ما يصل إلى 85 بالمئة من أسطول الطائرات بدون طيار للجيش الإسرائيلي والمعدات الأرضية، بالإضافة إلى الصواريخ والقنابل والرصاص.
--(بترا)
رش/از/ ع ط
24/03/2024 19:42:31
MENAFN24032024000117011021ID1108015655
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