اعتصام أمام شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا لتواطؤها بالحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

‏لندن 24 آذار (بترا)- أعتصم العشرات خارج المقر الرئيسي لشركة تصنيع المعدات العسكرية الإسرائيلية Elbit في منطقة بريستول مساء أمس السبت، للاحتجاج على تواطؤ الشركة في الحرب الإسرائيلية الجارية حاليا في غزة.

وقال موقع "بريستول لايف"، أن المعتصمين حملوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بأعمال إسرائيل الوحشية، وألقوا خطابات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة واتهموا الشركة بالمساهمة في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، والتواطؤ بارتكاب جرائم حرب في غزة .

وأشار الموقع إلى أن شركة Elbit هي شركة تابعة لأكبر شركة مصنعة للأسلحة في إسرائيل، وتصنع ما يصل إلى 85 بالمئة من أسطول الطائرات بدون طيار للجيش الإسرائيلي والمعدات الأرضية، بالإضافة إلى الصواريخ والقنابل والرصاص.

--(بترا)

رش/از/ ع ط

24/03/2024 19:42:31