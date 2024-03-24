Sunday, 24 March 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتصام أمام شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا لتواطؤها بالحرب على غزة

3/24/2024 2:58:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‏لندن 24 آذار (بترا)- أعتصم العشرات خارج المقر الرئيسي لشركة تصنيع المعدات العسكرية الإسرائيلية Elbit في منطقة بريستول مساء أمس السبت، للاحتجاج على تواطؤ الشركة في الحرب الإسرائيلية الجارية حاليا في غزة.
وقال موقع "بريستول لايف"، أن المعتصمين حملوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بأعمال إسرائيل الوحشية، وألقوا خطابات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة واتهموا الشركة بالمساهمة في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، والتواطؤ بارتكاب جرائم حرب في غزة .
وأشار الموقع إلى أن شركة Elbit هي شركة تابعة لأكبر شركة مصنعة للأسلحة في إسرائيل، وتصنع ما يصل إلى 85 بالمئة من أسطول الطائرات بدون طيار للجيش الإسرائيلي والمعدات الأرضية، بالإضافة إلى الصواريخ والقنابل والرصاص.
--(بترا)
رش/از/ ع ط
24/03/2024 19:42:31

MENAFN24032024000117011021ID1108015655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث