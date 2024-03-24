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أمانة عمان والمعهد القضائي يوقعان مذكرة تفاهم

3/24/2024 2:58:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)-وقعت أمانة عمان الكبرى والمعهد القضائي الأردني، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبما يخدم رفع كفاءة العمل.
وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أهمية مذكرة التفاهم التي تعد هدفا لتعزيز الثقافة القانونية، موضحا أن الأمانة تسعى لرفع كفاءة الجهاز القانوني لديها، ورفع كفاءة الموظفين بغض النظر عن تخصصاتهم من خلال توسعة التعاون المشترك بين الأمانة والمجلس القضائي.
من جانبه، أكد مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور جمال هارون أن المعهد القضائي يرتبط بشراكة تاريخية قائمة على التعاون المشترك مع أمانة عمان ، وتوقيع المذكرة سيعزز آفاق التعاون.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي .
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
24/03/2024 19:40:35

MENAFN24032024000117011021ID1108015654

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