ثقافة الطفيلة تفتتح معرضاً للكتاب طيلة شهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 24 آذار ( بترا)-افتتحت مديرية ثقافة الطفيلة معرضاً للكتاب في قاعتها يستمر طيلة شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دورته السابعة عشرة، للإسهام في توفير فرص المعرفة والقراءة لجميع أفراد المجتمع المحلي.

وبين مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال افتتاح المعرض، أن المعرض يأتي ضمن برامج مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، إذ يضم بين جنباته العديد من إصدارات وزارة الثقافة الأردنية، بأسعار رمزية تتيح للمتلقي إنشاء مكتبة داخل البيت.

واضاف أن المعرض يأتي تشجيعاً للمواطنين والطلبة للعودة للقراءة ولثقافة الكتاب خصوصا أن سعر الكتاب لا يتجاوز (35) قرشا لكتب الكبار، و(25) قرشا لكتب الأطفال.

وأشار إلى أن موضوعات الكتب المعروضة التي تناولت هذا العام التّراث الأردني، والتّراث الإسلاميّ والعربيّ والعالميّ، وأدب الأطفال، والفكر والحضارة، والعلوم، والثّقافة العامة، والفنون وذلك ضمن عشرات العناوين.

كما يشتمل على كتب متنوعة تضمنت الرواية والأدب والدراسات المعاصرة، والسير الذاتية والتاريخ والتراث الشعبي، والعلوم وغيرها.

--( بترا)

س.م/أز/ ع ط

24/03/2024 18:50:53

