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قتيلان في غارتين إسرائيليتين على لبنان

3/24/2024 2:58:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 24 آذار( بترا) قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد على بلدتي العديسة جنوب لبنان والصويري في البقاع اللبناني.
وقال مصدر امني لبناني" ان الطيران الإسرائيلي واصل اليوم أيضا تدمير العديد من المنازل في القرى اللبنانية الحدودية، وان المسيّرات الإسرائيلية قامت بتحليق مكثف في أجواء منطقتي الزهراني واقليم التفاح جنوب لبنان".
--(بترا)
ف ج/أز/ ع ط
24/03/2024 18:49:42

MENAFN24032024000117011021ID1108015652

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