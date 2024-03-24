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أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

3/24/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 24 آذار (بترا)- عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان: "كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي"، بحضور نائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات .
وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إن المديرية تعقد المجالس العلمية الهاشمية سنويا خلال شهر رمضان الفضيل، وتتناول العديد من سير أصحاب العلم والعديد من المواضيع الدينية.
وتحدث مفتي محافظة عجلون الدكتور محمد بني طه، وأمام مسجد هارون الرشيد الدكتور عقلة القواقنة، والدكتور مفلح القضاة، عن سيرة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي ولد عام 736 هجرية في كنف أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح، مشيرين إلى المصاعب التي تحملها في رحلته طالبا للعلم.
وبينوا أن كتاب "جامع العلوم والحكم"، كتب الله له القبول وعمت فائدته، وانتشر انتشارا كبيرا وواسعا في العالم الإسلامي.
--(بترا)
ع ف/أز/ ع ط
24/03/2024 18:48:01

MENAFN24032024000117011021ID1108015651

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