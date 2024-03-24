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أوقاف إربد الأولي تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

3/24/2024 2:58:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 24 آذار(بترا)-نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لهذا العام، بعنوان"كتاب جامع العلوم والحكم للإمام أبن رجب الحنبلي" بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.
واستذكر الشيخ مالك بدارنة في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد إربد الكبير الإمام أبن رجب الحنبلي وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، مؤكداً السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية السامية لها.
وفي المحور الثاني قدم الشيخ عبد الرحمن عمورة تعريفا بكتاب جامع العلوم والحكم للإمام أبن رجب الحنبلي، والأثر الذي خلفه هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، والذي يعتبر من الكتب النفيسة التي جمعت الحديث والفقه وأثرت بشكل كبير في المجتمع، وفي المحور الثالث تحدث الدكتور محمد النصايرة عن أسرار إختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية والزيادة عليها.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
24/03/2024 18:20:38

MENAFN24032024000117011021ID1108015650

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