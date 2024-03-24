الهلال الأحمر: الاحتلال يطالب المتواجدين بمستشفى الأمل الخروج عراة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال، طالبت جميع المتواجدين في مستشفى الأمل في خانيونس بالخروج منه عراة.

وأشارت الجمعية على صفحتها الرسمية على موقع (إكس)، اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه، فيما تغلق آليات الاحتلال بوابات المستشفى بالسواتر الترابية.

وأشارت الجمعية إلى إصابة أحد النازحين في الرأس.

--(بترا)

أ ن/ف م/رق/رق

24/03/2024 17:07:53