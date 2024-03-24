مذكرة تفاهم بين شركة زين والجامعة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- وقعت شركة زين، مُذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية، بهدف التعاون في تنفيذ عدّة نشاطات مجتمعية لا سيما في مجال الرعاية الصحية.
ووقّع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والرئيس التنفيذي للشركة فهد الجاسم.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، ستقوم الجامعة الأردنية ممثلة بأعضاء هيئة التدريس في كلية طب الأسنان وطلبتها، وبالتعاون مع عيادة زين المجانية المُتنقلّة بتنظيم زيارات وجولات دورية لدور رعاية المسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية وصرف الأدوية لنزلاء الدور.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه للقطاع الصحي وحرصها على استمرار المساهمة في تنميته، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.
--(بترا)
غ ح/ف م/رق
24/03/2024 17:04:01
MENAFN24032024000117011021ID1108015646
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