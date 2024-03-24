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مذكرة تفاهم بين شركة زين والجامعة الأردنية

3/24/2024 2:57:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- وقعت شركة زين، مُذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية، بهدف التعاون في تنفيذ عدّة نشاطات مجتمعية لا سيما في مجال الرعاية الصحية.
ووقّع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والرئيس التنفيذي للشركة فهد الجاسم.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، ستقوم الجامعة الأردنية ممثلة بأعضاء هيئة التدريس في كلية طب الأسنان وطلبتها، وبالتعاون مع عيادة زين المجانية المُتنقلّة بتنظيم زيارات وجولات دورية لدور رعاية المسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية وصرف الأدوية لنزلاء الدور.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه للقطاع الصحي وحرصها على استمرار المساهمة في تنميته، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.
--(بترا)
غ ح/ف م/رق
24/03/2024 17:04:01

MENAFN24032024000117011021ID1108015646

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