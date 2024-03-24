تنمية المهارات وقطاع التجزئة يبحثان خطة العمل المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- بحثت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، مع رئيس مجلس مهارات قطاع التجزئة، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، اليوم الأحد، خطة العمل المشتركة وأولويات المرحلة المقبلة.

وعرضت الفاعوري لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وصلاحيات الهيئة في مجالات منح تراخيص مزودي التدريب، والاختبارات المهنية، وإجازات مزاولات المهنة وتدريب المدربين وتصنيفهم.

وأعربت عن الاعتزاز بدور مجلس مهارات قطاع التجزئة الريادي، مبينة أن الاجتماع يندرج في إطار الشراكة مع هذا القطاع الحيوي من حيث مدى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وقدرته على توليد المزيد من فرص العمل، ما يستوجب تكثيف الجهود لتطوير معايير مهنية وتوفير طاقات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع.

من جانبه، أكد الحاج توفيق أن مجلس قطاع التجزئة يعمل بروح الفريق على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتقديمها فوق اعتبارات المنافسة أو أي اعتبارات أخرى، مبينا أن المجلس معني بالعمل مع الهيئة لخدمة القطاع وتنمية قدرات ومهارات العاملين فيه وتطوير المزيد من المعايير المهنية، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على الشباب.

واتفق الجانبان على استدامة التنسيق بينهما وتعزيز جهودهما في مجالات النشر والإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي لرفع وعي الشباب بأهمية الفرص التي يقدمها القطاع وجدواها الاقتصادية، كما تم الاتفاق على انتخاب نائب رئيس المجلس في الجلسة المقبلة.

--(بترا)

ن ش/ ن ح/رق

24/03/2024 17:06:05