افطار رمضاني لطلبة المدارس الحكومية والخاصة بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 24 آذار (بترا)-أمين المعايطه- نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، مأدبة أفطار رمضانية، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أهمية تعزيز القيم والمبادئ وتعميق التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع المحلي في العقبة، مشيرا إلى أن ذلك يعد أولويةً لدى السلطة وجزءا رئيسياً من دورها المجتمعي ورسالتها الهادفة، مثمناً ما تقدمه وزارة التربية من خدمات تعليمية ومبادرات تطوعية لها الأثر الطيب في إيجاد جيل من الشباب المعطاء المنتمي لمجتمعه ووطنه.

من جانبه، أشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بالدور الذي توليه مديرية التربية في العقبة للطلبة من خلال البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها لتمكينهم وتنمية قدراتهم بما ينسجم مع دورهم الإيجابي في بناء ونهضة الوطن.

وثمن مدير تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، دور سلطة العقبة ومحافظة العقبة ودعمهما للقطاع التربوي، مشيرا إلى حرص وزارة التربية على تعميق روح التكافل في نفوس طلبة المدارس.

--(بترا)

ا م/ ف م/ف ق

24/03/2024 16:48:56