أوقاف الرمثا تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 24 آذار (بترا) - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في المسجد العمري الكبير.
وتحدث مساعد مدير الأوقاف الدكتور محمد الوردات في المجلس الذي رعاه متصرف اللواء أحمد الزهير، عن جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان، وأثرها في حياة الناس بنشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها وتراثها.
وأشار الوردات إلى حياة الإمام ابن رجب الحنبلي ومولده ونشأته وحياته العلمية والعملية، وأثر الإمام في علم الحديث والعلوم الأخرى.
واستعرض أستاذ التفسير في جامعة اليرموك الدكتور عبد الرزاق رجب التعريف بكتاب جامع العلوم والحكم وأثره على الفرد والمجتمع، مسلطا الضوء على حياة الإمام ابن رجب ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وأثر الكتاب في المجتمع.
وتناول إمام مسجد رحمة الدكتور قسيم وردات، أسرار اختيار الحافظ ابن رجب الحنبلي للأربعين النووية والزيادة عليها، وبين أثر ذلك في حياة الأمة.
--(بترا)
ب و/م ف/ف ق
24/03/2024 16:47:00
MENAFN24032024000117011021ID1108015643
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