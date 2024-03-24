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أوقاف الرمثا تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

3/24/2024 2:57:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 24 آذار (بترا) - نظمت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في المسجد العمري الكبير.
وتحدث مساعد مدير الأوقاف الدكتور محمد الوردات في المجلس الذي رعاه متصرف اللواء أحمد الزهير، عن جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان، وأثرها في حياة الناس بنشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها وتراثها.
وأشار الوردات إلى حياة الإمام ابن رجب الحنبلي ومولده ونشأته وحياته العلمية والعملية، وأثر الإمام في علم الحديث والعلوم الأخرى.
واستعرض أستاذ التفسير في جامعة اليرموك الدكتور عبد الرزاق رجب التعريف بكتاب جامع العلوم والحكم وأثره على الفرد والمجتمع، مسلطا الضوء على حياة الإمام ابن رجب ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وأثر الكتاب في المجتمع.
وتناول إمام مسجد رحمة الدكتور قسيم وردات، أسرار اختيار الحافظ ابن رجب الحنبلي للأربعين النووية والزيادة عليها، وبين أثر ذلك في حياة الأمة.
--(بترا)
ب و/م ف/ف ق
24/03/2024 16:47:00

MENAFN24032024000117011021ID1108015643

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