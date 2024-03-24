القوة البحرية والزوارق الملكية توزع طرود خير
التاريخ
3/24/2024 2:57:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- وزعت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الأحد، طرود الخير على عدد من الأسر العفيفة في قرى (قطر، ورحمة) التابعتين لمحافظة العقبة، وضمن منطقة المسؤولية، بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
واشتملت طرود الخير على أصناف من المواد الغذائية والتموينية الأساسية للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك.
من جانبهم، عبر ذوي الأسر عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك والقوات المسلحة على هذه اللفتة الطيبة في شهر الخير.
--(بترا)
ل م/ ف م
24/03/2024 16:44:02
MENAFN24032024000117011021ID1108015642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.