القوة البحرية والزوارق الملكية توزع طرود خير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- وزعت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الأحد، طرود الخير على عدد من الأسر العفيفة في قرى (قطر، ورحمة) التابعتين لمحافظة العقبة، وضمن منطقة المسؤولية، بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

واشتملت طرود الخير على أصناف من المواد الغذائية والتموينية الأساسية للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك.

من جانبهم، عبر ذوي الأسر عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك والقوات المسلحة على هذه اللفتة الطيبة في شهر الخير.

--(بترا)

ل م/ ف م

24/03/2024 16:44:02