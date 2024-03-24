رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية
التاريخ
3/24/2024 2:57:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق براد كوبر، يرافقه مدير مركز التخطيط المشترك.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ب م/ ف م/رق
24/03/2024 16:40:54
MENAFN24032024000117011021ID1108015641
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