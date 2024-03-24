رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق براد كوبر، يرافقه مدير مركز التخطيط المشترك.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

--(بترا)

ب م/ ف م/رق

24/03/2024 16:40:54