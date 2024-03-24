MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا) - قامت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2، أمس السبت، بالتبرع بالدم للمرضى والجرحى والمصابين من أهالي قطاع غزة الذين يرقدون على سرير الشفاء داخل المستشفى.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور القوات المسلحة الأردنية الإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة، ولتجسيد روح التآخي والمحبة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.

وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه المبادرة تُعد خطوة مباركة من طواقم المستشفى في هذا الشهر الفضيل لتترجم أعظم قيم الإنسانية التي تؤديها قواتنا المسلحة الأردنية تجاه إخواننا وأهلنا في غزة، ولتعزيز روابط المحبة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين".

وبين مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الطارئة التي كانت بأمس الحاجة لنقل الدم، وتم رفد بنك الدم بوحدات من زمر مختلفة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، والاحتفاظ بالكميات الأخرى في المختبر نظراً لحاجة المرضى لها.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 2 باشر أعماله في الثامن من آذار، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من47122 حالة من المرضى والمصابين من أهالي القطاع منذ بدء العدوان.

--(بترا)

ل م/ ف م/ف ق

24/03/2024 15:53:20