مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

ويراعي مشروع القانون، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

كما يتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2024؛ وذلك لإدماج التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية تربوية تخدم المتعلم والمجتمع، ولضمان استمرار التعليم في المؤسسات التعليمية في الحالات الاستثنائية الطارئة التي تحول دون وصول المدرسين والطلبة إلى مدارسهم، ولتعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمل التربوي.

كما أقر المجلس نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024؛ بهدف توسيع فئة المستفيدين من أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم من أحكام هذا النظام؛ من خلال الدراسة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة، وتشجيع الطلبة من أبناء المعلمين بالتوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024 – 2030)، وخطة العمل الوطنية للأعوام (2024 – 2026) المنبثقة عنها، والتي تهدف إلى الحد من التدخين والحماية من أضراره على المجتمع.

كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(455) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (22) قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

--(بترا)

ع ق/م ف/رق

24/03/2024 15:55:32