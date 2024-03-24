الاتحاد الأوروبي يدين استيلاء الاحتلال على 8 آلاف دونم في الأغوار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- دان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.
وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأحد، أن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي، أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عنها.
وأكد أن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد للطرفين.
--(بترا)
رصد/م ح/ف م/رق
24/03/2024 15:30:26
MENAFN24032024000117011021ID1108015636
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