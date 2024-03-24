الاتحاد الأوروبي يدين استيلاء الاحتلال على 8 آلاف دونم في الأغوار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- دان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.

وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأحد، أن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي، أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عنها.

وأكد أن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد للطرفين.

--(بترا)

رصد/م ح/ف م/رق

24/03/2024 15:30:26