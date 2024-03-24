القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57 إنزالاً جوياً أردنياً، 86 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

24/03/2024 15:40:19