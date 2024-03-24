إربد الأولى بإنتاج زيت الزيتون في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى على مستوى المملكة في إنتاج ثمار الزيتون المستخدم في العصر، وكمية زيت الزيتون المنتجة، خلال عام 2023.

وبحسب المسح السنوي خلال المواسم 2023-2024، لمعاصر الزيتون التي تبلغ عددها 146 معصرة، والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر في إربد 51.8 ألف طن بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة عن 2022، وكمية زيت الزيتون المنتجة في نفس المحافظة العام الماضي، 10.2 ألف طن بانخفاض نسبته 13.2 بالمئة عن العام الذي سبقه.

واحتلت محافظة العقبة المرتبة الأقل في كميات ثمار الزيتون المستخدمة في العصر، حيث بلغت 1.5 ألف طن، والأقل في كمية زيت الزيتون المنتجة حيث بلغت 221 طناً.

ومن حيث أعلى نسبة تغير في كمية ثمار الزيتون، المستخدمة في العصر، احتلت محافظة الطفيلة النسبة الأعلى بارتفاع قدره 271.9 بالمئة في 2023، وبكمية 1919 طناً، مقارنة مع 516 طناً في 2022.

كما استحوذت الطفيلة أيضاً على أعلى نسبة تغير في كمية زيت الزيتون المنتجة بمقدار 261.5 بالمئة، وبكمية 347 طناً في 2023، مقارنة مع 96 طناً في 2022.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية ثمار الزيتون الواردة للمعاصر من جميع محافظات المملكة والتي استخدمت في العصر بلغ 138898 طناً بارتفاع مقداره 7.5 بالمئة عن موسم 2022 والتي بلغت 129157 طناً.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر بنسبة 1.5 بالمئة، حيث بلغت 25028 طناً في موسم 2023 مقارنة مع 25417 طناً في موسم 2022.

وأشارت النتائج إلى انخفاض إنتاجية الزيت من الزيتون الداخل في عملية العصر، من 19.7 بالمئة في موسم 2022-2023، إلى 18بالمئة في موسم 2023-2024.

وتُجمع استمارات مسح معاصر زيت الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة وبأسلوب المسح الشامل، لإنتاج الزيتون الوارد إلى المعاصر، ولا يشمل الإنتاج من الزيتون المعد للكبيس أو المخلل أو الاستخدامات الأخرى خارج معاصر الزيتون.

--(بترا)

ع ن/ ع س/رق

24/03/2024 15:28:02