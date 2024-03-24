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الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

3/24/2024 2:57:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من آذار الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب بيانات أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 843 دولارا للطن، مقارنة بـ 805 دولارات معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 883 دولارا للطن، مقابل 846 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 730 دولارا للطن إلى 734 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 المئة، وارتفع سعر الكاز من 780 دولارا للطن إلى 788 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.9 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 454 دولارا إلى 473 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل سعر شباط الماضي والذي بلغ 638 دولارا.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من آذار الحالي ليصبح 86 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 84 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
24/03/2024 15:24:52

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