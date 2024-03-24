الأردن يشارك باليوم العربي للتقييس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- تشارك مؤسسة المواصفات والمقاييس، أجهزة التقييس العربية، إحياء اليوم العربي للتقييس لهذا العام، تحت شعار "التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام".

وتحتفي الدول العربية في 25 آذار من كل عام بهذا اليوم الذي أعلن فيه عن تأسيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عام 1968.

وأكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، في بيان اليوم الأحد، أن المؤسسة ستمضي قدماً في إعداد مواصفات قياسية وقواعد فنية أردنية تسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المعاصرة للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بما يدعم الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارت الزهير إلى دور التقييس في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وأثره في تقدم وازدهار الدول وتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات الحيوية.

وبينت أن المؤسسة طورت منذ نشأتها، أنشطة البنية التحتية للجودة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وأصدرت العديد من المواصفات القياسية بهدف حماية صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة والحد من مظاهر الغش والتضليل والتقليد ودعم تنافسية المنتجات الأردنية، إذ أصدرت أكثر من 3 آلاف مواصفة قياسية وقاعدة فنية أردنية لمختلف القطاعات والمنتجات والخدمات، من ضمنها المواصفات القياسية المتعلقة بالمجتمعات والمدن المستدامة والمنتجات الإنشائية الصديقة للبيئة.

وعبرت الزهير عن تقديرها لجميع العاملين في أجهزة التقييس العربية، مشيدة بعملهم المتواصل في إعداد المواصفات القياسية، كما عبرت عن امتنانها إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على جهودها الحثيثة في دعم الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالبنية التحتية للجودة وتعزيز التواجد العربي وتنسيق الجهود العربية على المستوى الدولي.

--(بترا)

ع ن/م ف/رق

24/03/2024 15:24:08