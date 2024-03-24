الأردن يشارك باليوم العربي للتقييس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- تشارك مؤسسة المواصفات والمقاييس، أجهزة التقييس العربية، إحياء اليوم العربي للتقييس لهذا العام، تحت شعار "التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام".
وتحتفي الدول العربية في 25 آذار من كل عام بهذا اليوم الذي أعلن فيه عن تأسيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عام 1968.
وأكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، في بيان اليوم الأحد، أن المؤسسة ستمضي قدماً في إعداد مواصفات قياسية وقواعد فنية أردنية تسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المعاصرة للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بما يدعم الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت الزهير إلى دور التقييس في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وأثره في تقدم وازدهار الدول وتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات الحيوية.
وبينت أن المؤسسة طورت منذ نشأتها، أنشطة البنية التحتية للجودة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وأصدرت العديد من المواصفات القياسية بهدف حماية صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة والحد من مظاهر الغش والتضليل والتقليد ودعم تنافسية المنتجات الأردنية، إذ أصدرت أكثر من 3 آلاف مواصفة قياسية وقاعدة فنية أردنية لمختلف القطاعات والمنتجات والخدمات، من ضمنها المواصفات القياسية المتعلقة بالمجتمعات والمدن المستدامة والمنتجات الإنشائية الصديقة للبيئة.
وعبرت الزهير عن تقديرها لجميع العاملين في أجهزة التقييس العربية، مشيدة بعملهم المتواصل في إعداد المواصفات القياسية، كما عبرت عن امتنانها إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على جهودها الحثيثة في دعم الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالبنية التحتية للجودة وتعزيز التواجد العربي وتنسيق الجهود العربية على المستوى الدولي.
--(بترا)
ع ن/م ف/رق
24/03/2024 15:24:08
MENAFN24032024000117011021ID1108015632
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