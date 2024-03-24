ثقافة العقبة تنظم مهرجانا رمضانيا للأطفال ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 24 آذار (بترا)- أمين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة، ومنتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي ولجنة الدعم المجتمعي بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مهرجانا رمضانيا للأطفال بمشاركة طلبة مركز سيدة السلام للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة من جنسيات مختلفة.
وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن المهرجان جاء ضمن فعاليات المديرية في شهر رمضان المبارك لرسم البهجة والفرح على وجوه الأطفال، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة دامجة وهادفة تعكس أولويات الوزارة في إيجاد شراكات مع جميع مؤسسات المجتمع ولا سيما أصحاب هذه الفئة لدمجهم في أنشطة المجتمع المختلفة.
من جانبها، أشارت مقررة لجنة الدعم المجتمعي في العقبة المهندسة أية الكلالدة إلى أن 90 طفلا شاركوا بالمهرجان، إضافة إلى عدد من المتطوعين، ما يؤكد دور الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في أنشطة وفعاليات دامجة.
بدوره، بين رئيس منتدى العقبة للإبداع الثقافي أحمد المجالي، حرص المنتدى على تحفيز الأطفال وتوفير فعاليات ومنصات لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتأكيد حقهم في توفير مساحات إبداعية آمنة وإيجابية، لافتا إلى أن المهرجان اشتمل على إفطار جماعي وعرض مسرح دمى تفاعلي وألعاب رياضية وثقافية، ورسم على الوجوه، وفقرات الشخصيات الكرتونية، وتوزيع هدايا الأطفال بمشاركة متطوعي مبادرة اترك أثر.
يشار إلى أن المديرية أعدت خطة سنوية تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للوزارة في مختلف المجالات والتشاركية مع لجنة الدعم المجتمعي التي تعمل تحت مظله الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
--(بترا)
ا م/م ف/ف ق
24/03/2024 15:00:36
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