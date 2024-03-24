ثقافة العقبة تنظم مهرجانا رمضانيا للأطفال ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 24 آذار (بترا)- أمين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة، ومنتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي ولجنة الدعم المجتمعي بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مهرجانا رمضانيا للأطفال بمشاركة طلبة مركز سيدة السلام للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة من جنسيات مختلفة.

وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن المهرجان جاء ضمن فعاليات المديرية في شهر رمضان المبارك لرسم البهجة والفرح على وجوه الأطفال، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة دامجة وهادفة تعكس أولويات الوزارة في إيجاد شراكات مع جميع مؤسسات المجتمع ولا سيما أصحاب هذه الفئة لدمجهم في أنشطة المجتمع المختلفة.

من جانبها، أشارت مقررة لجنة الدعم المجتمعي في العقبة المهندسة أية الكلالدة إلى أن 90 طفلا شاركوا بالمهرجان، إضافة إلى عدد من المتطوعين، ما يؤكد دور الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في أنشطة وفعاليات دامجة.

بدوره، بين رئيس منتدى العقبة للإبداع الثقافي أحمد المجالي، حرص المنتدى على تحفيز الأطفال وتوفير فعاليات ومنصات لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتأكيد حقهم في توفير مساحات إبداعية آمنة وإيجابية، لافتا إلى أن المهرجان اشتمل على إفطار جماعي وعرض مسرح دمى تفاعلي وألعاب رياضية وثقافية، ورسم على الوجوه، وفقرات الشخصيات الكرتونية، وتوزيع هدايا الأطفال بمشاركة متطوعي مبادرة اترك أثر.

يشار إلى أن المديرية أعدت خطة سنوية تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للوزارة في مختلف المجالات والتشاركية مع لجنة الدعم المجتمعي التي تعمل تحت مظله الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

24/03/2024 15:00:36