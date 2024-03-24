الاحتلال يحرم آلاف المسيحيين من الوصول إلى القدس في أحد الشعانين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 24 آذار (بترا)- حرم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة بإحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي.
وتحيي الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، اليوم، أحد الشعانين، وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.
وترأس بطريرك القدس للآتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اليوم، قدّاس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة في مدينة القدس، شارك فيه عدد محدود من المصلين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.
وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفي محيط البلدة القديمة، وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
--(بترا)
م ف/ن ح/ف ق
24/03/2024 14:58:27
MENAFN24032024000117011021ID1108015628
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