الاحتلال يحرم آلاف المسيحيين من الوصول إلى القدس في أحد الشعانين

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 24 آذار (بترا)- حرم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة بإحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي.

وتحيي الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، اليوم، أحد الشعانين، وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

وترأس بطريرك القدس للآتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، اليوم، قدّاس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة في مدينة القدس، شارك فيه عدد محدود من المصلين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48، بعد أن حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفي محيط البلدة القديمة، وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

--(بترا)

م ف/ن ح/ف ق

24/03/2024 14:58:27