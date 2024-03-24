بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
3/24/2024 2:57:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.42 بالمئة لتصل إلى مستوى 2483 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1280 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ /ن ح/ف ق
24/03/2024 14:47:36
MENAFN24032024000117011021ID1108015627
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