بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.42 بالمئة لتصل إلى مستوى 2483 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1280 صفقة.

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

--(بترا)

ح خ /ن ح/ف ق

24/03/2024 14:47:36