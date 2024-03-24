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الآثار النيابية تُقر مُعدل السياحة

3/24/2024 2:57:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب المُهندس مجدي اليعقوب، بحضور وزيري السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الغاية الرئيسة من إقرار هذا القانون هو الخروج بتشريع يدعم ويُشجع الاستثمار بقطاع السياحة.
وأكد أهمية أن يكون هناك ضوابط تحكم عملية الترخيص للمنشآت السياحة، وعدم تركها لمزاجية الموظف المعني، مُشددًا على ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين بالقطاع.
وبين اليعقوب أهمية أن يكون هناك مسار واضح للمُستثمر في عملية الحصول على الموافقات والترخيص، والعمل على تدريب كوادر البلديات، ونقل خبرات موظفي وزارة السياحة إليهم ليكونوا قادرين على التعاطي مع المُستثمرين.
بدورهم، أكد النواب: محمد السعودي، عمر النبر، ناجح العدوان، عبدالله أبوزيد، فراس العجارمة، فواز الزعبي، أسماء الرواحنة، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، هايل عياش، غازي ذنيبات، رمزي العجارمة، علي الطراونة، أهمية النهوض بقطاع السياحة باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، ويُسهم بتشغيل أيدي عاملة كثيرة.
وأشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت كثيرا على هذا القطاع، ما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر.
من جانبه، بين القيسي أن السلطة المتعلقة بالموافقات على تراخيص المنشآت السياحية، هي وزارة السياحة كونها المظلة الناظمة للقطاع، مؤكدا أن الأنظمة والتعليمات ستُراعي موضوع المُدد لاستكمال طلب الترخيص.
وأضاف أن "مُعدل السياحة" جاء لتسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين من خلال استبدال منظومة الترخيص من وزارة السياحة إلى البلديات لضمان عدم تداخل الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار القيسي إلى أن عملية نقل صلاحيات ترخيص المنشآت السياحية إلى البلديات ليست بإجراء جديد، موضحًا أنه سينقل الخبرات وتدريب كوادر العاملين بالبلديات على الإجراءات المُتعلقة بقطاع السياحة.
نمروقه من ناحيتها، قالت إن الغاية من التعديلات الجديدة على "مُعدل السياحة" هو تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات فيه.
وأضافت أن أبرز التعديلات تلك المعنية بتخفيف إجراءات مُتطلبات الترخيص والاكتفاء بالموافقة الصادرة عن الوزارة لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية.
وأوضحت نمروقة أن التطورات التي يشهدها العصر يتطلب من الجميع إدخال مصطلحات جديدة في القانون لتتناسب مع هذه التطورات لنكون قادرين على المُحافظة على استدامة واستمرارية القطاع السياحي.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
24/03/2024 14:33:32

MENAFN24032024000117011021ID1108015626

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