التراث الملكي ينشر فيديوهات حول البادية الأردنية ومشروع ري رحمة بوادي عربة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- نشرت صفحة التراث الملكي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات عن مشروع ري رحمة في وادي عربة، والبادية الجنوبية، وما يجسده أبناؤها من طيبة وأصالة وكرم.

وتناول "فيديو" على الصفحة، مشروع ري رحمة الزراعي في منطقة وادي عربة جنوب المملكة، كأحد المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويهدف المشروع إلى تطوير المنطقة وتحسين مستوى معيشة أبنائها ومحاربة الفقر والبطالة فيها، في إطار رؤية ملكية لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز دور الأردنيين في هذا الجانب.

ويتضمن المشروع الذي يمتد على مساحات واسعة من منطقة وادي عربة، إقامة خزانات تجميعية لمياه الأمطار، وإنشاء شبكات طرق زراعية وخطوط ناقلة، وبما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجه، وتعزيز دور أبناء المنطقة في هذا المجال، ويلبي طموحاتهم.

كما يتضمن إنشاء سدي رحمة والفيدان بسعة تخزينية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب من المياه، وتوزيع 3500 وحدة زراعية على المواطنين في المنطقة، استفاد منها 640 أسرة.

وتشرف جمعية رحمة التعاونية الزراعية على المشروع الذي يقوم على 1800 دونم من الأراضي تحولت إلى مسطحات خضراء نتيجة الزراعة المائية، إذ زرعت 200 دونم منها بالتفاح على نظام الزراعة المكثفة، و100 دونم بالمشمش بأصناف تتناسب مع طبيعة المنطقة وتربتها وظروفها الجوية.

ونشرت الصفحة فيديو آخر حول البادية الجنوبية، وما تحمله من عراقة وأصالة وما تعتز به من قيم، وما يحمله أهلها من شيم وخصال طيبة جعلتهم محل تقدير وإعجاب كل الأردنيين، بعد أن بادلوا الحب بالعمل والأمل، وملأوا صدورهم بالكرم ليعودوا عبر ربع قرن رسم حاضرهم وتجسيد رؤية ملكية لغد أفضل.

ويصور الفيديو الحياة في بادية الأردن الجنوبية، ويشير إلى أن أبناء البادية كانوا من أوائل من حمل اللواء، وأسهموا في نهضته، فيما يتضمن الفيديو أبرز زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني للبادية الجنوبية، ولقاءاته المستمرة مع أبنائها.

كما يظهر الفيديو صورا من النهضة والتطور التي تشهدها مناطق البادية الجنوبية منذ ربع قرن في مختلف المجالات الصناعية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية والزراعية والرياضية.

--(بترا)

م خ/ ن ح/اح

24/03/2024 14:42:14