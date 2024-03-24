محاضرات توعوية في العقبة عن التعداد السكاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 24 آذار (بترا)-أمين المعايطه- نفذت سلطة منطقة العقبة الخاصة بالتعاون مع فرق تطوير الأحياء التطوعية وفريق الإحصاءات العامة محاضرات توعوية تستهدف طلبة المدارس، في إطار حملات التوعية والتثقيف بأهمية التعداد الشامل للسكان والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية.
وأكدت السلطة في بيان اليوم الأحد، أهمية عميلة التعداد الشامل والمسؤولية المجتمعية للمواطنين في هذه العملية من خلال تقديم معلومات صحيّحة تستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعداد يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
ودعت السلطة إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية والمنشآت الاقتصادية وفرق الإحصاء الميدانية والمدارس والجامعات ودور العبادة.
--(بترا)
ا م / ع س/ف ق
24/03/2024 14:30:02
MENAFN24032024000117011021ID1108015624
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