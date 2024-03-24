محاضرات توعوية في العقبة عن التعداد السكاني

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 24 آذار (بترا)-أمين المعايطه- نفذت سلطة منطقة العقبة الخاصة بالتعاون مع فرق تطوير الأحياء التطوعية وفريق الإحصاءات العامة محاضرات توعوية تستهدف طلبة المدارس، في إطار حملات التوعية والتثقيف بأهمية التعداد الشامل للسكان والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية.

وأكدت السلطة في بيان اليوم الأحد، أهمية عميلة التعداد الشامل والمسؤولية المجتمعية للمواطنين في هذه العملية من خلال تقديم معلومات صحيّحة تستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعداد يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.

ودعت السلطة إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية والمنشآت الاقتصادية وفرق الإحصاء الميدانية والمدارس والجامعات ودور العبادة.

--(بترا)

ا م / ع س/ف ق

24/03/2024 14:30:02