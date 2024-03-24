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جلسة توعوية عن الأمن السيبراني ودوره في قطاع الأعمال والاستثمار

3/24/2024 2:57:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- استضاف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في جلسة توعوية تحدث فيها عن دور الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والاستثمار.
وقال المحارمة خلال الجلسة التي حضرها رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكرية، إن للأمن السيبراني دورا مهما في دعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي.
وعرض لأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية المعلومات في المؤسسات، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء أخيرا على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة تداعيات التَّهديدات والحوادث السِّيبرانيَّة؛ لضمان استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
من جهته، أشاد كناكرية، بجهود المركز وتعاونه المستمر مع الصندوق في عقد جلسات وإجراء اختبارات منعة لأنظمة الصندوق الإلكترونية، مؤكدا التزام الصندوق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى منهجيات عمله لإدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية، وتطبيق ضوابط أمن وحماية المعلومات والشبكات.
--(بترا)
ن ش/ن ح/ف ق
24/03/2024 14:16:21

MENAFN24032024000117011021ID1108015623

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