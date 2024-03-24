جلسة توعوية عن الأمن السيبراني ودوره في قطاع الأعمال والاستثمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- استضاف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في جلسة توعوية تحدث فيها عن دور الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والاستثمار.
وقال المحارمة خلال الجلسة التي حضرها رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكرية، إن للأمن السيبراني دورا مهما في دعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي.
وعرض لأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية المعلومات في المؤسسات، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء أخيرا على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة تداعيات التَّهديدات والحوادث السِّيبرانيَّة؛ لضمان استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
من جهته، أشاد كناكرية، بجهود المركز وتعاونه المستمر مع الصندوق في عقد جلسات وإجراء اختبارات منعة لأنظمة الصندوق الإلكترونية، مؤكدا التزام الصندوق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى منهجيات عمله لإدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية، وتطبيق ضوابط أمن وحماية المعلومات والشبكات.
--(بترا)
ن ش/ن ح/ف ق
24/03/2024 14:16:21
MENAFN24032024000117011021ID1108015623
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