Sunday, 24 March 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3096 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

3/24/2024 2:57:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3096 طنا، منها 2389 طن خضار، و468 طن فواكه، و239 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و55 قرشا، والبندورة بين 7 و15 قرشا، والجزر بين 30 و40 قرشا، والخيار بين 35 و60 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 35 و50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ ف ج
24/03/2024 14:08:36

MENAFN24032024000117011021ID1108015622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث