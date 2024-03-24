3096 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3096 طنا، منها 2389 طن خضار، و468 طن فواكه، و239 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و55 قرشا، والبندورة بين 7 و15 قرشا، والجزر بين 30 و40 قرشا، والخيار بين 35 و60 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 35 و50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ ف ج
24/03/2024 14:08:36
MENAFN24032024000117011021ID1108015622
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