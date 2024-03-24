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البرلمان العربي يدعو إلى صك دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل

3/24/2024 2:57:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 24 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى حظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، لاحتوائها على خاصيتين مدمرتين، هما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية.
وحذر النائب هزاع القحطاني من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.
وطالب القحطاني خلال مشاركته ممثلا عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في إطار اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف، بأن تكون هناك قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة.
وطالب بأن تتوحد جهود البرلمانيين نحو التوصل إلى صك دولي ملزم قانونا لحظر هذه الأسلحة حتى قبل عام 2026 الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
24/03/2024 13:58:50

MENAFN24032024000117011021ID1108015621

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