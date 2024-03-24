البرلمان العربي يدعو إلى صك دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 24 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى حظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، لاحتوائها على خاصيتين مدمرتين، هما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية.
وحذر النائب هزاع القحطاني من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.
وطالب القحطاني خلال مشاركته ممثلا عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في إطار اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف، بأن تكون هناك قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة.
وطالب بأن تتوحد جهود البرلمانيين نحو التوصل إلى صك دولي ملزم قانونا لحظر هذه الأسلحة حتى قبل عام 2026 الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
24/03/2024 13:58:50
MENAFN24032024000117011021ID1108015621
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