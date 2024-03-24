مهام آسيوية للحكام والكوادر الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد الخلف لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، المقررة يوم الثلاثاء 16 نيسان المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.
كما أسند الاتحاد الآسيوي للحكم أحمد فيصل، والمساعد أيمن عبيدات، إضافة إلى أحمد سمارة حكم احتياط، والمقيم عوني حسونة، المشاركة بإدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 23 التي تقام خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار في قطر.
ويأتي اختيار الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
24/03/2024 13:53:22
MENAFN24032024000117011021ID1108015620
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