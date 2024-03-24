مهام آسيوية للحكام والكوادر الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد الخلف لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، المقررة يوم الثلاثاء 16 نيسان المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

كما أسند الاتحاد الآسيوي للحكم أحمد فيصل، والمساعد أيمن عبيدات، إضافة إلى أحمد سمارة حكم احتياط، والمقيم عوني حسونة، المشاركة بإدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 23 التي تقام خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار في قطر.

ويأتي اختيار الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

24/03/2024 13:53:22