الرشدان يغيب عن لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع الباكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم غياب اللاعب نزار الرشدان، عن مباراة المنتخب أمام باكستان يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عمان في إطار تصفيات كأس العالم.

ويأتي غياب الرشدان، بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذارين في المباريات السابقة.

ويواصل منتخب النشامى تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة باكستان عند العاشرة من مساء الثلاثاء 26 آذار، على ستاد عمان الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وأجرى المنتخب تدريبه أمس، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، ومشاركة جميع اللاعبين.

ويعقد يوم غدٍ الاثنين، في فندق الماريوت المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث يظهر مدرب المنتخب الباكستاني عند 2:30 ظهراً، فيما يتحدث مدرب النشامى لوسائل الإعلام عند الساعة الثالثة.

ومن المنتظر أن يجري النشامى تدريبه النهائي عند الرابعة عصر غد الاثنين على ستاد عمان الدولي، فيما يقام تدريب المنتخب الباكستاني عند العاشرة مساءً على ذات الملعب على أن تكون الـ 15 دقيقة الأولى من كل تدريب متاحة أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

--(بترا)

خ خ/أ م

24/03/2024 13:41:50