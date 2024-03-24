الرشدان يغيب عن لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع الباكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- أعلن المنتخب الوطني لكرة القدم غياب اللاعب نزار الرشدان، عن مباراة المنتخب أمام باكستان يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عمان في إطار تصفيات كأس العالم.
ويأتي غياب الرشدان، بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذارين في المباريات السابقة.
ويواصل منتخب النشامى تدريباته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة باكستان عند العاشرة من مساء الثلاثاء 26 آذار، على ستاد عمان الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب تدريبه أمس، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، ومشاركة جميع اللاعبين.
ويعقد يوم غدٍ الاثنين، في فندق الماريوت المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث يظهر مدرب المنتخب الباكستاني عند 2:30 ظهراً، فيما يتحدث مدرب النشامى لوسائل الإعلام عند الساعة الثالثة.
ومن المنتظر أن يجري النشامى تدريبه النهائي عند الرابعة عصر غد الاثنين على ستاد عمان الدولي، فيما يقام تدريب المنتخب الباكستاني عند العاشرة مساءً على ذات الملعب على أن تكون الـ 15 دقيقة الأولى من كل تدريب متاحة أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
--(بترا)
خ خ/أ م
24/03/2024 13:41:50
MENAFN24032024000117011021ID1108015618
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