الزرقاء: تخريج 22 طالبا من حفظة دور القرآن الكريم

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 24 آذار(بترا)-احتفل المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء بتكريم 22 طالبا من دور القرآن الكريم في مسجدي الإمام الغزالي والمهاجرين، بحضور رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ومدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وعدد من ممثلي المجتمع المحلي.

وقال المهندس المومني، إننا نعتز بالعلماء الذين هم ذخر للوطن وللأمة بما ينفعوا هذا النشء وتعليمهم القرآن الكريم وتدبره، حيث يتجلى ذلك في مواقف عديدة، أبلغها المجاهدين في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

وأكد أن حفظة القرآن الكريم كان لهم الدور الأكبر في تمريغ وجوه الصهاينة بالوحل وتلقينهم درسًا في القتال والصمود والاستبسال والشهادة، حيث أثبتوا للعالم أجمع أن من يتسلح بالقرآن الكريم يستطيع التفوق على الطائرات والبوارج والعدة والعتاد، مشيرا إلى أن الشعب الأردني سيبقى على الدوام هو الشقيق والتوأم النصير للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المومني إلى أن حفظ القرآن الكريم ينعكس على سلوك وممارسات الإنسان في أسرته ومدرسته ومجتمعه، مشيدًا بهذه الجهود الجبارة والمباركة التي تبذلها مديرية أوقاف الزرقاء بناء على توجيهات وزارة الأوقاف بتخريج حفظة دور القرآن الكريم.

من جانبه، بين الدكتور الحراحشة اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وأهله وحفظه وحفظته، إذ جاءت رؤية ورسالة وأهداف الوزارة مواكبة لتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تهتم بالشباب وتلبي طموحاتهم التعليمية والشرعية، مشيرًا إلى موافقة الوزارة على افتتاح دارين للقرآن الكريم في الزرقاء، بحيث أصبح عدد دور القرآن الكريم أكثر من 200 دار قرآن كريم للذكور والإناث.

وأضاف، أن الوزارة شرعت القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بتعليم القرآن الكريم وحفظه وفهمه وإتقانه وتفسيره وجميع علومه، فيما أنشأت المديريات الخاصة بالتعليم الشرعي والمراكز والجمعيات الإسلامية والمعاهد التعليمية والكراسي العلمية والمسابقات القرآنية ودور القرآن الكريم للذكور والإناث والمراكز الصيفية وغيرها الكثير.

من جهته، عبر مشرف دار القرآن الكريم إبراهيم صقر، عن سعادته بتخريج هذه الثلة من طلبة حفظ القرآن الكريم وتعليمه وتجويده وتلاوته، حيث ان القرآن هو فخر الأمة الإسلامية ومعجزة نبينا الكريم الخالدة التي ستبقى تتلى آياته حتى يوم القيامة، مبينًا ان الوزارة دأبت على افتتاح دور القرآن في جميع مناطق المملكة، حيث وصل عددها نحو ثلاثة آلاف دار للذكور والإناث.

وفي ختام الاحتفال، سلم المهندس المومني والدكتور الحراحشة الشهادات التكريمية للطلبة الخريجين.

--(بترا)

ع ض/ أ أ

24/03/2024 13:38:03