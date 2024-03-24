غزة: أطباء يسعفون رضيعة نجت من غارة إسرائيلية على ضوء الهاتف

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 آذار (بترا)- في ظل غياب الكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، بات الأطباء في مستشفيات شمال قطاع غزة يلجأون لاستخدام هواتفهم المحمولة لتوفير الإضاءة اللازمة خلال إسعاف الجرحى الذين يتدفقون إلى المستشفيات جراء الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف.

وأظهرت مقاطع فيديو أطباء في مستشفى المعمداني بمدينة غزة وهم يسعفون طفلة رضيعة نجت من غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها امس السبت، باستخدام ضوء الهاتف الخلوي في غياب كامل لأي إضاءة أخرى.

وبحسب مصادر طبية، عثر بعض سكان مدينة غزة على الطفلة وهي على قيد الحياة مضرجة بدمائها بأحد الشوارع بعد تعرض بيت عائلتها للقصف.

ويواجه الأطباء في غزة تحديات كبيرة في ظل الحصار والحرب الإسرائيلية على القطاع، ويعملون بما توفر لهم من إمكانات بسيطة لإنقاذ حياة الأعداد الكبيرة من المصابين التي تتدفق إلى المستشفيات على مدار الساعة بسبب الغارات والقصف المتواصل، ويعمل الأطباء ساعات طويلة في ظل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمعدات الطبية والأدوية والماء والغذاء.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع واستهداف جيش الاحتلال للمنشآت الصحية بإخراج 32 مستشفى و 53 مركزا صحيا عن الخدمة وبلغ عدد المراكز الصحية التي تعرضت للاستهداف من قبل جيش الاحتلال 155 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت عددا من الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

24/03/2024 13:35:07