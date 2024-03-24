غزة: أطباء يسعفون رضيعة نجت من غارة إسرائيلية على ضوء الهاتف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 آذار (بترا)- في ظل غياب الكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، بات الأطباء في مستشفيات شمال قطاع غزة يلجأون لاستخدام هواتفهم المحمولة لتوفير الإضاءة اللازمة خلال إسعاف الجرحى الذين يتدفقون إلى المستشفيات جراء الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف.
وأظهرت مقاطع فيديو أطباء في مستشفى المعمداني بمدينة غزة وهم يسعفون طفلة رضيعة نجت من غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها امس السبت، باستخدام ضوء الهاتف الخلوي في غياب كامل لأي إضاءة أخرى.
وبحسب مصادر طبية، عثر بعض سكان مدينة غزة على الطفلة وهي على قيد الحياة مضرجة بدمائها بأحد الشوارع بعد تعرض بيت عائلتها للقصف.
ويواجه الأطباء في غزة تحديات كبيرة في ظل الحصار والحرب الإسرائيلية على القطاع، ويعملون بما توفر لهم من إمكانات بسيطة لإنقاذ حياة الأعداد الكبيرة من المصابين التي تتدفق إلى المستشفيات على مدار الساعة بسبب الغارات والقصف المتواصل، ويعمل الأطباء ساعات طويلة في ظل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمعدات الطبية والأدوية والماء والغذاء.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع واستهداف جيش الاحتلال للمنشآت الصحية بإخراج 32 مستشفى و 53 مركزا صحيا عن الخدمة وبلغ عدد المراكز الصحية التي تعرضت للاستهداف من قبل جيش الاحتلال 155 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت عددا من الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
24/03/2024 13:35:07
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