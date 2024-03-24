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حماية المستهلك تدعو للتكافل مع الأسر المعوزة

3/24/2024 2:57:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومن خلال خطتها الرمضانية، المواطنين للتكافل مع الأسر المعوزة في شهر الخير، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها الطبقة الفقيرة، تستدعي الوقوف بجانبهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم خاصة في هذا الشهر الفضيل.
ودعا الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية وأهل الخير لزيادة مخصصات هذه الأسر في هذا الشهر الفضيل، بالإضافة لمساعدة أهل الخير الميسورين والمؤسسات الوطنية والتجار، وتقديم صدقاتهم وعدم تأخيرها لحاجة هذه الأسر.
--(بترا)
ع ن/أ م
24/03/2024 13:34:48

MENAFN24032024000117011021ID1108015615

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