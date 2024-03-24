حماية المستهلك تدعو للتكافل مع الأسر المعوزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومن خلال خطتها الرمضانية، المواطنين للتكافل مع الأسر المعوزة في شهر الخير، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها الطبقة الفقيرة، تستدعي الوقوف بجانبهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم خاصة في هذا الشهر الفضيل.
ودعا الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية وأهل الخير لزيادة مخصصات هذه الأسر في هذا الشهر الفضيل، بالإضافة لمساعدة أهل الخير الميسورين والمؤسسات الوطنية والتجار، وتقديم صدقاتهم وعدم تأخيرها لحاجة هذه الأسر.
--(بترا)
ع ن/أ م
24/03/2024 13:34:48
MENAFN24032024000117011021ID1108015615
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.