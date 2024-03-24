مديرية شباب مادبا تنظم ورشة لرؤساء الأندية في المحافظة

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 24 آذار (بترا)- نظمت مديرية شباب مادبا في مركز شباب مليح النموذجي ورشة لرؤساء الأندية التابعة لمحافظة مادبا وأمناء السر والصناديق بحضور مدير شباب مادبا نايف أبو رمان ومدير الأندية والهيئات الشبابية في وزارة الشباب خالد مصطفى ومدير الشؤون المالية في وزارة الشباب سيف عجاج ورئيس قسم الحوكمة في مديرية الأندية اكرم الدهيم.

وبحسب بيان المديرية اليوم الأحد، أكد أبو رمان خلال الورشة التي نظُمت أخيرا، أهمية عمل الأندية كمؤسسات وطنية لها دورها في المجتمع وضرورة العمل على إجراء المخاطبات الرسمية اللازمة لأخذ الموافقات من المديرية قبل إقامة اي فعالية.

من جهته، بين مصطفى، دور أمناء السر في النادي وأنواع السجلات الإدارية والمالية الواجب توفرها وأهمية التشاركية والتكامل مع مديرية الشباب.

بدوره، تحدث عجاج، عن أنواع الوصولات وكيفية التعامل مع السندات المالية المختلفة والإجراءات الصحيحة في التعاملات المالية الناظمة لعمل الأندية، كما عرض الدهيم برنامج الأتمتة المعمول به في الأندية وكيفية التعامل مع البيانات وتعبئة الشاشات.

--(بترا)

ج ب/ أ أ/ ف ج

24/03/2024 13:32:14