مديرية شباب مادبا تنظم ورشة لرؤساء الأندية في المحافظة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 24 آذار (بترا)- نظمت مديرية شباب مادبا في مركز شباب مليح النموذجي ورشة لرؤساء الأندية التابعة لمحافظة مادبا وأمناء السر والصناديق بحضور مدير شباب مادبا نايف أبو رمان ومدير الأندية والهيئات الشبابية في وزارة الشباب خالد مصطفى ومدير الشؤون المالية في وزارة الشباب سيف عجاج ورئيس قسم الحوكمة في مديرية الأندية اكرم الدهيم.
وبحسب بيان المديرية اليوم الأحد، أكد أبو رمان خلال الورشة التي نظُمت أخيرا، أهمية عمل الأندية كمؤسسات وطنية لها دورها في المجتمع وضرورة العمل على إجراء المخاطبات الرسمية اللازمة لأخذ الموافقات من المديرية قبل إقامة اي فعالية.
من جهته، بين مصطفى، دور أمناء السر في النادي وأنواع السجلات الإدارية والمالية الواجب توفرها وأهمية التشاركية والتكامل مع مديرية الشباب.
بدوره، تحدث عجاج، عن أنواع الوصولات وكيفية التعامل مع السندات المالية المختلفة والإجراءات الصحيحة في التعاملات المالية الناظمة لعمل الأندية، كما عرض الدهيم برنامج الأتمتة المعمول به في الأندية وكيفية التعامل مع البيانات وتعبئة الشاشات.
--(بترا)
ج ب/ أ أ/ ف ج
24/03/2024 13:32:14
MENAFN24032024000117011021ID1108015613
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