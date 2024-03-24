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الغذاء والدواء تحدد سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية

3/24/2024 2:57:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية المستخدمة في زراعة الشبكة القلبية، بهدف تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 40 إلى 75 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان للمؤسسة اليوم الأحد، إن الملحقات شملت بالونات القلب بأنواعها Coronary balloon وموجهات القسطرة بأنواعها guide catheter، والأسلاك الموجهة بأنواعها guide wire، وأجهزة نفخ الشبكة inflation device، والوصلة الخاصة بالقسطرة y connector.
وأكد أن القرار يهدف إلى توفير مستلزمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تشجيعية مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، والحد من التفاوت في الأسعار وتحقيق الوفر على الفاتورة العلاجية، وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
وأضاف مهيدات إن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.
--(بترا)
ع د/م ف/ف ج
24/03/2024 13:30:42

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