الغذاء والدواء تحدد سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية المستخدمة في زراعة الشبكة القلبية، بهدف تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 40 إلى 75 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان للمؤسسة اليوم الأحد، إن الملحقات شملت بالونات القلب بأنواعها Coronary balloon وموجهات القسطرة بأنواعها guide catheter، والأسلاك الموجهة بأنواعها guide wire، وأجهزة نفخ الشبكة inflation device، والوصلة الخاصة بالقسطرة y connector.
وأكد أن القرار يهدف إلى توفير مستلزمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تشجيعية مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، والحد من التفاوت في الأسعار وتحقيق الوفر على الفاتورة العلاجية، وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
وأضاف مهيدات إن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.
--(بترا)
ع د/م ف/ف ج
24/03/2024 13:30:42
MENAFN24032024000117011021ID1108015612
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