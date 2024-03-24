السوالمة يجتاز اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

السوالمة يجتاز اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية
التاريخ
3/24/2024 2:57:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- اجتاز الحكم الدولي الأردني محمود السوالمة، متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، التي جرت في ماليزيا شباط الماضي.
ويخضع السوالمة، خلال الفترة المقبلة للمزيد من الاختبارات، عن طريق إجراء تقييم شامل أثناء قيادته لمباريات محلية للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدا لاعتماده ضمن حكام النخبة في آسيا.
ويعتبر السوالمة، من الحكام الجيدين القادرين على الوصول إلى أعلى المستويات في ظل ما يملكه من مواهب وقدرات تحكيمية.
--(بترا)
خ خ/أ م
24/03/2024 13:29:26
MENAFN24032024000117011021ID1108015611
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