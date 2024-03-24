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السوالمة يجتاز اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

3/24/2024 2:57:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- اجتاز الحكم الدولي الأردني محمود السوالمة، متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، التي جرت في ماليزيا شباط الماضي.
ويخضع السوالمة، خلال الفترة المقبلة للمزيد من الاختبارات، عن طريق إجراء تقييم شامل أثناء قيادته لمباريات محلية للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدا لاعتماده ضمن حكام النخبة في آسيا.
ويعتبر السوالمة، من الحكام الجيدين القادرين على الوصول إلى أعلى المستويات في ظل ما يملكه من مواهب وقدرات تحكيمية.
--(بترا)
خ خ/أ م
24/03/2024 13:29:26

MENAFN24032024000117011021ID1108015611

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