رئيس الوزراء يتفقَّد أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في عين غزال وطارق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار ( بترا )- تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في عين غزال وطارق.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته للمؤسَّستين ضرورة الاستمرار في توفير مخزون آمن من السِّلع والمواد التموينيَّة والأساسيَّة للمواطنين بأسعار عادلة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الطَّلب على هذه السِّلع والمواد.

وجدَّد الخصاونة في هذا الصَّدد، تأكيد أنَّ مخزون المملكة الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد زمنيَّة طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار مجلس الوزراء بدعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار؛ لاحتواء الآثار التضخُّميَّة وتمكينها من تثبيت أسعار السِّلع الأساسيَّة فيها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وأشاد بالتزام المؤسَّستين بقرار تثبيت الأسعار وبالإجراءات التي اتَّخذتها لتوفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة والاستهلاكية للمواطنين في مختلف أسواقها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وجال رئيس الوزراء في مرافق المؤسَّستين، وتبادل الحديث مع المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشان توفُّر السِّلع وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة شهر رمضان المُبارك وقُرب حلول عيد الفطر السَّعيد.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي إلى إيجاز من مدير عام المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة سلمان القضاة ومدير المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة العقيد محمد الحديد اللذين أكَّدا توفُّر جميع السِّلع بكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة في جميع فروع المؤسَّستين المنتشرة في المملكة.

--(بترا)

ع ع /اص/ ف ج

24/03/2024 13:28:53