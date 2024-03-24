المحترف الكاميروني في الفيصلي يحتجب عن التدريبات بسبب الإصابة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- يحتجب المحترف الكاميروني في فريق الفيصلي لكرة القدم رونالد وانجا، عن تدريبات فريقه، بسبب تعرضه الإصابة خلال المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام الأهلي وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وتعرض وانجا خلال المباراة التي جرت أمس الأول لإصابة، ما استدعى إخضاعه لفحوصات طبية كشفت عن إصابته باستطالة في العضلة الخلفية، وبالتالي الحاجة لبرنامج علاجي تأهيلي.

وبدأ وانجا برنامج التأهيل الطبي، بإشراف الجهاز الطبي لفريق الفيصلي، أملا بالعودة للملاعب في أسرع وقت، لا سيما أن الفيصلي تنتظره مباراة مهمة أمام الوحدات يوم 31 الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

24/03/2024 12:27:14