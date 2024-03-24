المحترف الكاميروني في الفيصلي يحتجب عن التدريبات بسبب الإصابة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا)- يحتجب المحترف الكاميروني في فريق الفيصلي لكرة القدم رونالد وانجا، عن تدريبات فريقه، بسبب تعرضه الإصابة خلال المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام الأهلي وانتهت بفوز الأخير 1-0.
وتعرض وانجا خلال المباراة التي جرت أمس الأول لإصابة، ما استدعى إخضاعه لفحوصات طبية كشفت عن إصابته باستطالة في العضلة الخلفية، وبالتالي الحاجة لبرنامج علاجي تأهيلي.
وبدأ وانجا برنامج التأهيل الطبي، بإشراف الجهاز الطبي لفريق الفيصلي، أملا بالعودة للملاعب في أسرع وقت، لا سيما أن الفيصلي تنتظره مباراة مهمة أمام الوحدات يوم 31 الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
24/03/2024 12:27:14
MENAFN24032024000117011021ID1108015608
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