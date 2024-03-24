ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 آذار (بترا)- أعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت المصادر إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.
وأضافت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 84 فلسطينيًا، وإصابة 106 آخرين خلال الساعات الــــ24 الماضية.
--(بترا)
رصد/رس
24/03/2024 12:16:18
MENAFN24032024000117011021ID1108015607
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