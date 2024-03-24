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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226

3/24/2024 2:57:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 آذار (بترا)- أعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت المصادر إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.
وأضافت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 84 فلسطينيًا، وإصابة 106 آخرين خلال الساعات الــــ24 الماضية.
--(بترا)
رصد/رس
24/03/2024 12:16:18

MENAFN24032024000117011021ID1108015607

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