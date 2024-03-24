مستوطنون متطرفون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس شمال سلفيت

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 أذار (بترا) - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الاحد المقامات الاسلامية في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة ، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مجلس بلدي كفل حارس ببيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المقامات الإسلامية في وسط البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية استفزازية ، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال الاسرائيلي .

ويشار الى أن بلدة كفل حارس تتعرض لاقتحامات دائمة، حيث تتعمد مجموعات من المستوطنين اقتحام المنطقة، بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، وهي " النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع"، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية .

(بترا)

م . ف /ب ط

24/03/2024 12:04:46