مستوطنون متطرفون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس شمال سلفيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 24 أذار (بترا) - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الاحد المقامات الاسلامية في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة ، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد مجلس بلدي كفل حارس ببيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المقامات الإسلامية في وسط البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية استفزازية ، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال الاسرائيلي .
ويشار الى أن بلدة كفل حارس تتعرض لاقتحامات دائمة، حيث تتعمد مجموعات من المستوطنين اقتحام المنطقة، بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، وهي " النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع"، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية .
(بترا)
م . ف /ب ط
24/03/2024 12:04:46
MENAFN24032024000117011021ID1108015606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.