لقاء متجدد يجمع منتخب الشباب مع نظيره الياباني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 آذار (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم نظيره الياباني في مباراة ودية تقام عند العاشرة من مساء يوم غد الاثنين على ملعب حاول في عمان.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن معسكر منتخب الشباب الداخلي استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول القادم.
وشهد المعسكر الداخلي الفوز على منتخب شباب سوريا 4-1 والخسارة أمام اليابان 1-3 بانتظار تجدد اللقاء مع اليابان غدا.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب.
(بترا)
خ خ /ب ط
24/03/2024 11:46:29
MENAFN24032024000117011021ID1108015605
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