لقاء متجدد يجمع منتخب الشباب مع نظيره الياباني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم نظيره الياباني في مباراة ودية تقام عند العاشرة من مساء يوم غد الاثنين على ملعب حاول في عمان.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن معسكر منتخب الشباب الداخلي استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول القادم.

وشهد المعسكر الداخلي الفوز على منتخب شباب سوريا 4-1 والخسارة أمام اليابان 1-3 بانتظار تجدد اللقاء مع اليابان غدا.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب.

(بترا)

خ خ /ب ط

24/03/2024 11:46:29