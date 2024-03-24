Sunday, 24 March 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحويل فترة الدراسة المسائية بجامعة الطائف عن بعد مساء اليوم

3/24/2024 2:55:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة الطائف بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم ، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، عن تحويل الفترة الدراسة المسائية اليوم الأحد 24 مارس 2024 بدءً من ⁦‪12:00‬⁩ مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في فرع الحوية وكافة الفروع الأخرى.
‏على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

MENAFN24032024000089011017ID1108015579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث