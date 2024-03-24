تحويل فترة الدراسة المسائية بجامعة الطائف عن بعد مساء اليوم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت جامعة الطائف بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد صباح اليوم ، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، عن تحويل الفترة الدراسة المسائية اليوم الأحد 24 مارس 2024 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في فرع الحوية وكافة الفروع الأخرى.
على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
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