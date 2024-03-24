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لم تدخل حلف شمال الأطلسي في حرب كوسوفو قبل 25 عاما؟

3/24/2024 2:54:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في 24 مارس 1999، أطلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) حملة قصف جوي استمرت 11 أسبوعا على يوغوسلافيا سابقا لإجبارها على إنهاء حربها الدموية ضد الانفصاليين الألبان في كوسوفو.
وكانت هذه العملية أول تدخل عسكري لحلف شمال الأطلسي ضد دولة ذات سيادة خلال 50 عاما من تاريخ الناتو، وما زالت تشكل مصدر استياء للصرب.
فيما يأتي، عودة إلى الحملة التي قادتها الولايات المتحدة:
لمَ قصف الناتو صربيا؟
٭ كانت أوروبا ما زالت تحت تأثير تداعيات الصراعات التي عصفت بالجمهوريتين اليوغوسلافيتين السابقتين البوسنة وكرواتيا بين عامي 1991 و1995، عندما أرسل الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش قوات إلى كوسوفو، المقاطعة الصربية ذات الأغلبية الألبانية، لسحق المتمردين المؤيدين للاستقلال مطلع العام 1998.
قدم ميلوشيفيتش «جيش تحرير كوسوفو» على أنه منظمة إرهابية تسعى إلى طرد الصرب من مقاطعة يعتبرونها مهدا لعقيدتهم المسيحية الأرثوذكسية.
أودت حملته ضدهم بحياة حوالى 13 ألف شخص، معظمهم من الألبان، وأدت إلى تشريد مئات آلاف الأشخاص، ما دفع الناتو إلى اتهامه بالتطهير العرقي.
بعد محادثات سلام فاشلة، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وقتها خافيير سولانا في 23 مارس 1999 أن الناتو «ليس لديه خيار.. سوى القيام بعمل عسكري».
ما كان رد فعل العالم؟
٭ رفضت روسيا والصين، حليفتا صربيا والعضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التدخل العسكري الذي تم تنفيذه دون تفويض من الأمم المتحدة.
وقال الرئيس الروسي بوريس يلتسين عن عمليات القصف الجوي «من الناحية الأخلاقية، موقفنا الآن أفضل من أميركا».
في صربيا وجمهورية مونتينيغرو اليوغوسلافية السابقة التي استهدفت أيضا بحملة القصف الجوي، اعتبر الناتو المعتدي الرئيسي حتى من جانب معارضي ميلوشيفيتش.
وفي كل أنحاء أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، كان لمنتقدي التدخل الأميركي - الولروبي رأي مماثل، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات حاشدة مناهضة لحلف شمال الأطلسي.
وتساءل رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي «هل مهمة حلف شمال الأطلسي هي منع الحرب أو تأجيجها؟».
ما كانت الأهداف؟
٭ بدأ القصف على العاصمة الصربية بلغراد وعاصمة كوسوفو بريشتينا ومدن وبدأت أخرى مساء 24 مارس.
وخلال حملة «القوة المتحالفة» التي استمرت 11 أسبوعا، نفذ حلف شمال الأطلسي 38 ألف طلعة جوية و10 آلاف عملية قصف.
وبعد الانتهاء من الأهداف العسكرية والأهداف التابعة للنظام، تحول تركيز الناتو إلى البنى التحتية مثل محطات النفط والطاقة والطرق والسكك الحديد.
واستهدفت واحدة من الضربات الجوية التي أثارت جدلا هيئة الإذاعة الصربية «آر تي إس» التابعة للدولة.
قتل 16 موظفا في تلك الضربة الجوية التي بررها الناتو بأن الإذاعة كانت جزءا من آلة ميلوشيفيتش الدعائية.
ما كان رد فعل ميلوشيفيتش؟
٭ كان حلف شمال الأطلسي يأمل في أن تعيد بضعة أيام من القصف الجوي ميلوشيفيتش إلى طاولة المفاوضات.
وبدلا من ذلك، صعد حملته ضد ألبان كوسوفو، ما أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين.
من جهة أخرى، تسببت أخطاء فادحة ارتكبها الناتو، مثل قصف السفارة الصينية في بلغراد بسبب خلل في الخرائط التي وفرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والذي خلف ثلاثة قتلى، والهجوم على قافلة لاجئين ألبان أسفر عن مقتل العشرات، إلى زيادة المعارضة العالمية للحملة.
كيف انتهت الحرب؟
٭ بعد 78 يوما من القصف الجوي، استسلم ميلوشيفيتش بشكل غير متوقع.
في 10 يونيو 1999، أمر قواته بالانسحاب من كوسوفو التي سيطر عليها عمليا المجتمع الدولي.
وما زالت حصيلة حملة القصف موضع خلاف حتى اليوم. أعلنت السلطات الصربية أن عدد القتلى بلغ 2500 مدني فيما قدر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في العام 2000، حصيلة القتلى بحوالى 500.
بعد الحرب، تعرض العديد من صرب كوسوفو لضغوط للفرار أو الانعزال في جيوب.
أطيح ميلوشيفيتش في انتفاضة عام 2000 وأرسل إلى لاهاي حيث حوكم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حروب البلقان. توفي في زنزانته عام 2006 عن 64 عاما.
أعلنت كوسوفو استقلالها عام 2008، وهي خطوة ما زالت صربيا والصين وروسيا ترفض الاعتراف بها.
من جهتها، انضمت مونتينيغرو التي حصلت على استقلالها عام 2006 إلى حلف شمال الأطلسي في 2017.

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