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معلومات جديدة عن مكان اختفاء البشير بعد تهريبه من السجن بمساعدة داعش

3/24/2024 2:54:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لايزال لغز اختفاء الرئيس السابق عمر البشير، بعد فراره مع معاونيه عقب أسبوعين من اندلاع المعارك، من المستشفى العسكري في مدينة أم درمان، دون حل.
إلا أن مصادراً مطلعة على الملف كشفت لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنها تحدثت مع مصدر قريب من مراكز القرار في «الحركة الإسلامية» السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، فأوضح أن البشير تم تهريبه من مستشفى «السلاح الطبي» في أم درمان، إلى مكان آمن في شمال السودان.
وقال المصدر للصحيفة إن عملية تهريب البشير مع وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نفذتها نخبة من «الدبابين»، وهم مجموعة من المقاتلين المتطرفين التابعين لتنظيم داعش وقوات الإسلاميين الخاصة، دون مشاركة كبيرة من الجيش، الذي اقتصرت مهمته على توفير تأمين محدود للعملية، وفق كلامه.
كما رجح المصدر أن يكون الرجلان قد نقلا مباشرة إلى مدينة بربر في شمال البلاد، حيث تردد أن قادة الإسلاميين عقدوا اجتماعاً كبيراً سرياً في المدينة ترأسه البشير.
وأشار إلى أن العملية تمت قبل أكثر من شهر تقريباً، وليس عقب وصول قوات الجيش لمنطقة «السلاح الطبي» المحاصرة منذ عدة أشهر.
كذلك ذكر المصدر القريب من «الحركة الإسلامية»، أن الحالة الصحية والبدنية للرئيس السابق عمر البشير ورفيقه عبد الرحيم محمد حسين تدهورت بشكل كبير خلال أشهر الاحتجاز.
وأكد أن تهريب الرجلين تم التخطيط له قبل أشهر، وتم تنفيذه بواسطة «قوات خاصة محترفة تابعة للجناح العسكري لتنظيم الإسلاميين»، منذ أسابيع قليلة من الآن.
أيضاً تحدث المصدر عن تنفيذ عملية إنزال جوي معقدة سبقت تهريب الرجلين هدفت الى إنقاذهما بإيصال مستلزمات طبية وغذائية عاجلة لهما، إثر تدهور حالتهما الصحية والمعيشية لدرجة الحاجة لملابس بديلة لتلك التي اهترأت على جسديهما، الأمر الذي حفز على تسريع عملية التهريب، مرجحا أن تكون العملية تمت بطائرة مسيّرة، لاسيما أن المروحيات ستكون هدفاً سهلاً لقوات الدعم السريع إذا حاولت الاقتراب من المنطقة المحاصرة.

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