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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كروكوس وموسكو تؤكد أن المنفذين ليسوا من الروس

3/24/2024 2:54:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الهجوم الدموي على قاعة «كروكس سيتي» للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو، فيما عاشت روسيا يوم حداد وطني للمرة الثلاثين في تاريخها الحديث، على ضحايا الهجوم، هو الأكثر حصدا للأرواح في البلاد منذ حوالي عقدين والأكثر فتكا في أوروبا وتبناه تنظيم «داعش». وذكرت وسائل اعلام روسيا أن «البلاد بكاملها في حالة حداد تضامنا مع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم بهذه المأساة اللاإنسانية». ونكست الأعلام الوطنية وألغيت الفعاليات الترفيهية، وأوقفت القنوات التلفزيونية عن بث البرامج الإعلانية والترفيهية، وواصل سكان موسكو وضع باقات من الزهور في موقع الهجوم.
وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية حصيلة جديدة أمس أكدت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 287 شخصا بينهم 8 أطفال، توفي منهم 133 شخصا بينهم 3 أطفال فيما أصيب 154 آخرون على الأقل.
في هذه الأثناء، تواصلت عمليات البحث في أنقاض المبنى الذي دمرته النيران وانهار سقفه جزئيا باستخدام معدات ثقيلة، في مهمة قد تستغرق أياما.
ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة أمس الأول «العمل الإرهابي الهمجي»، متوعدا معاقبة المسؤولين عنه. وأعلن أنه تم توقيف «منفذيه الأربعة فيما كانوا يتجهون نحو أوكرانيا» من دون ذكر تبني تنظيم داعش الهجوم.
وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق توقيف 11 شخصا، بينهم المهاجمون الأربعة الذين نفذوا الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.
وقالت وزارة الداخلية الروسية ان «المشتبه بتورطهم في الهجوم ليسوا من المواطنين الروس».
ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادة ما يستخدمها تنظيم «داعش» شريط فيديو صوره على ما يبدو منفذو الهجوم داخل قاعة للحفلات الموسيقية، وفق ما أفاد موقع «سايت» المتخصص في رصد المواقع المتطرفة. ويظهر الفيديو البالغة مدته دقيقة و31 ثانية عددا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مشوشة، وهم يمسكون بنادق هجومية وسكاكين، داخل ما بدا أنه بهو قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» في كراسنوغورسك شمال غرب موسكو.

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