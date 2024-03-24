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إسرائيل تصعد ضد مستشفيات غزة وعراقيل تعترض مفاوضات الهدنة

3/24/2024 2:54:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 170 بمزيد من الضحايا، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عددهم إلى «32226 شهيدا و74518 جريحا».
وقالت الوزارة في بيان «وصل إلى المستشفيات 84 شهيدا و106 إصابات» خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حيث تواصل القوات الاسرائيلية سياسة استهداف المشافي والمرافق الطبية، حيث اقتحمت أمس مستشفى «الأمل» في خان يونس وقامت بتجريف في محيطه، كما اقتحمت أيضا مستشفى النصر بمدينة غزة، وسط قصف عنيف وإطلاق نار كثيف، فيما هجومها مستمر على مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من أسبوع.
وفي غضون ذلك، تستمر المفاوضات الشاقة التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر في الدوحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار يتخلله تبادل أسرى ومحتجزين وإدخال مساعدات. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن هناك خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.
وبحسب الهيئة، فقد تقرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقاء الطاقم الفني الإسرائيلي في الدوحة.
وأشارت إلى أن هناك اعتقادا يسود في إسرائيل بأن رد حماس على المقترحات بشأن الصفقة سيقدم خلال 48 ساعة.
وكانت الهيئة نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: وافقنا على اقتراح أميركي بحل وسط مع حماس بشأن الصفقة وننتظر ردا من الحركة، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى حل في ما يتعلق بشمال قطاع غزة.
وأبدى تفاؤلا بشأن مسألة عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، والتي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق. وتشير تقارير إلى ان المقترح الأميركي يتعلق بنسبة الأسرى الفلسطينيين التي ستفرج عنهم اسرائيل مقابل 40 رهينة يتم التفاوض على اطلاقهم حاليا.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر أن رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضمن رفضا لوقف الحرب ولانسحاب قواتها من القطاع ولعودة النازحين بلا شروط، كما قدم الاحتلال نقاطا مفصلة فيما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات.
وقد ردت حماس بوصف شروط إسرائيل بأنها سلبية جدا ومعرقلة للاتفاق.
وغادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء أمس الأول بعد المشاركة في محادثات بشأن الهدنة الموقتة وعملية تبادل المحتجزين والأسرى، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر طلب عدم كشف اسمه، إن بيرنز وبرنيع «غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة» من المحادثات.
وأوضح أن المفاوضات «ركزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى» مشيرا إلى أن «الفرق التقنية ما زالت في الدوحة».
وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل عودة سكان غزة إلى الشمال لدفع المفاوضات، وأبلغه بأن اجتياح رفح خلال المفاوضات سينعكس على الدعم الأميركي.
وفي القدس المحتلة، اقتحم عدد كبير من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد المساخر اليهودي«البوريم» الذي يستمر اليوم الاثنين أيضا..
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام «عشرات المستعمرين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكر مستعمرين متطرفين من جماعات المعبد بزي «كهنة المعبد»، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى». حسبما نقلت عنها وكالة «وفا» الفلسطينية.

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