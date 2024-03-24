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((ذوي الإعاقة)) تنظّم غبقة رمضانية لنزلاء الدور الإيوائية

3/24/2024 2:54:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية وبحضور نائب مدير عام الهيئة للشؤون الادارية والمالية خالد الحربي، الذي قال في تصريح صحافي إن حفل القرقيعان السنوي في شهر رمضان الفضيل عادة سنوية تحتفل فيه الهيئة مع أبنائها من ذوي الإعاقة كل عام، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة أبنائنا في جميع الأنشطة الفعاليات التي تقام على مدار السنة وفي مختلف المناسبات الخاصة والعامة كونهم جزءا من المجتمع وبركة في الشهر الفضيل.
وبين أن الحفل تضمن تقديم فقرات غنائية تراثية وتوزيع الهدايا والقرقيعان والألعاب لأبنائنا.
وقال: إن مشاركة أبنائنا في مختلف الفعاليات لفتة عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منا في إضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة علينا.

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