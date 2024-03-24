((ذوي الإعاقة)) تنظّم غبقة رمضانية لنزلاء الدور الإيوائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية وبحضور نائب مدير عام الهيئة للشؤون الادارية والمالية خالد الحربي، الذي قال في تصريح صحافي إن حفل القرقيعان السنوي في شهر رمضان الفضيل عادة سنوية تحتفل فيه الهيئة مع أبنائها من ذوي الإعاقة كل عام، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة أبنائنا في جميع الأنشطة الفعاليات التي تقام على مدار السنة وفي مختلف المناسبات الخاصة والعامة كونهم جزءا من المجتمع وبركة في الشهر الفضيل.
وبين أن الحفل تضمن تقديم فقرات غنائية تراثية وتوزيع الهدايا والقرقيعان والألعاب لأبنائنا.
وقال: إن مشاركة أبنائنا في مختلف الفعاليات لفتة عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منا في إضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة علينا.
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